Maior contratação da história do futebol brasileiro, Vitor Roque já está treinando no Palmeiras

A partir de agora, até a final, só vão ter clássicos no Paulistão. Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo não chegavam juntos às semifinais desde 2019. Vitor Roque, a maior contratação da história do futebol brasileiro, já está treinando e pode ser a novidade do Verdão. O São paulo voltou a treinar, nesta quarta-feira (5), após um dia de folga. O Tricolor deve ter o retorno do volante Luiz Gustavo contra o Palmeiras. O Corinthians busca repetir o feito de 2019, quando eliminou o Santos na semifinal e foi campeão paulista. O Santos terá força máxima. Neymar e companhia vão ter a semana livre para preparar o psicológico para enfrentar a pressão da torcida adversária. A RECORD vai transmitir os dois jogos das semifinais. No domingo (9), Corinthians e Santos a partir das 18h00, e na segunda-feira (10), Palmeiras e São Paulo às 21h30.

