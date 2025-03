Maior operação da Polícia Civil do RJ captura 527 foragidos, incluindo um dos chefes do tráfico JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 22h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h11 ) twitter

Pelo menos 527 foragidos foram presos, nesta quinta (13), durante a maior operação da história da Polícia Civil do Rio. Entre os detidos, está um dos traficantes mais procurados do estado: Luis Carlos Lomba, o Chocolate. No momento da prisão, ele realizava procedimentos estéticos para mudar o rosto e não ser reconhecido. Segundo as investigações, o criminoso era um dos chefes da facção Terceiro Comando Puro e comandava, à distância, o tráfico no Complexo da Maré.

