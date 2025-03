Maioria dos brasileiros apoia isenção de IR para renda até R$ 5 mil Projeto de lei sobre isenção do imposto de renda será debatido no Congresso em abril JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h22 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h22 ) twitter

Pesquisa: 74% dos brasileiros concordam com ampliação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela que 74% dos brasileiros são favoráveis ao aumento da isenção do imposto de renda para quem tem rendimentos mensais de até R$ 5 mil. O Congresso Nacional deve iniciar a discussão sobre este projeto de lei em abril, com a expectativa de aprovação até o final do ano para que entre em vigor em 2026.

A proposta pretende elevar a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 2.824 mensais para R$ 5 mil. A pesquisa também indicou que 63% dos entrevistados estão cientes da intenção do governo de implementar essa mudança, enquanto 37% não têm conhecimento sobre o assunto. Além disso, 49% dos participantes acreditam que a medida beneficiará a economia do país.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas de todas as regiões do Brasil nos dias 17 e 18 de março, apresentando uma margem de erro de três pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. No âmbito legislativo, a Câmara dos Deputados ainda não definiu uma data para iniciar a análise do projeto, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, planeja discutir o encaminhamento com os líderes partidários em abril.

A discussão no parlamento abordará questões como a adequação das faixas de isenção e a compensação financeira. A expectativa é de que o projeto possa ser aprovado ainda no primeiro semestre.

