Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes nos últimos dez anos

Falta de infraestrutura e desrespeito no trânsito ameaçam ciclistas no Brasil

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes no Brasil nos últimos dez anos.
  • A falta de infraestrutura e o desrespeito no trânsito são fatores críticos de risco.
  • Em São Paulo, 329 acidentes envolvendo ciclistas foram registrados no primeiro semestre deste ano, resultando em 210 mortes.
  • A conscientização no trânsito e o uso de capacetes são essenciais para a segurança dos ciclistas.

 

Nos últimos dez anos, mais de 15 mil ciclistas perderam a vida em acidentes no Brasil. A falta de infraestrutura adequada e o desrespeito no trânsito são fatores críticos para quem usa a bicicleta como meio de transporte.

A conscientização no trânsito é vital para reduzir esses números alarmantes. Estudos mostram que o uso do capacete pode diminuir em mais de 90% as sequelas ou mortes causadas por traumatismo craniano em acidentes com bicicletas. Ciclistas são aconselhados a adotar uma postura defensiva para aumentar sua segurança.

