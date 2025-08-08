Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes nos últimos dez anos

Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes no Brasil nos últimos dez anos.
Nos últimos dez anos, mais de 15 mil ciclistas perderam a vida em acidentes no Brasil. A falta de infraestrutura adequada e o desrespeito no trânsito são fatores críticos para quem usa a bicicleta como meio de transporte.
A conscientização no trânsito é vital para reduzir esses números alarmantes. Estudos mostram que o uso do capacete pode diminuir em mais de 90% as sequelas ou mortes causadas por traumatismo craniano em acidentes com bicicletas. Ciclistas são aconselhados a adotar uma postura defensiva para aumentar sua segurança.
