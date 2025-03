Mais de 440 mil carros devem passar pelo sistema Anchieta-Imigrantes rumo à baixada santista JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 23h01 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h12 ) twitter

Os paulistanos já começaram a viajar para o litoral para aproveitar o feriado. Por volta das 20h desta sexta (28), o tráfego é tranquilo no km 16 da Rodovia dos Imigrantes, mas há lentidão e congestionamento a partir do km 64. A concessionária prevê que, até quarta-feira (5), 442 mil veículos passem em direção à Baixada Santista. O horário mais tranquilo para saída é após as 21h de sábado (1).

