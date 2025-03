Mais de 50 pessoas morrem durante sequestro de trem no Paquistão JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 23h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 50 pessoas morreram durante o sequestro de um trem no Paquistão. Os criminosos usaram bombas e foguetes para parar a composição. 450 passageiros estavam a bordo. Os vagões foram invadidos por homens armados e com artefatos presos ao corpo. O exército de Libertação Balúchi, um grupo separatista, assumiu a autoria do sequestro, que durou mais de 30 horas. O objetivo era trocar os passageiros por prisioneiros. 33 rebeldes, o maquinista e 21 policiais foram mortos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD