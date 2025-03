Mais de oito milhões de chaves Pix estão irregulares na Receita Federal JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h07 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Banco Central determinou que as chaves Pix de pessoas e empresas com situação irregular na Receita Federal sejam suspensas por bancos e instituições financeiras. É possível consultar a situação do CPF ou CNPJ no site do órgão. E ainda: Celular Seguro registra 2.500 alertas de bloqueio de aparelhos roubados no Carnaval.

