Mais de seis milhões de famílias terão que atualizar seus dados no CadÚnico

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Mais de seis milhões de famílias que fazem parte do CadÚnico terão que atualizar seus dados na plataforma. A determinação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social inclui beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, e também as famílias cadastradas que ainda não recebem benefícios. E ainda: Advocacia-Geral da União entra com 12 ações na Justiça contra 23 infratores ambientais.

