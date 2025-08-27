Logo R7.com
Máquina de perfuração tomba no centro de São Paulo

Acidente registrado por câmeras quase atinge carro; trânsito foi interrompido

Uma máquina de perfuração tombou em uma obra particular no centro de São Paulo, quase atingindo um carro que passava pela rua. Câmeras de segurança registraram o acidente, que não deixou feridos, pois pedestres conseguiram se afastar a tempo. Testemunhas sugerem que o solo não suportou o peso do equipamento. O trânsito local foi interrompido por algumas horas enquanto as causas do tombamento estão sendo investigadas.

