Máquina de perfuração tomba no centro de São Paulo Acidente registrado por câmeras quase atinge carro; trânsito foi interrompido JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 22h11 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Máquina que fazia perfuração em obra particular tomba na região central de São Paulo

Uma máquina de perfuração tombou em uma obra particular no centro de São Paulo, quase atingindo um carro que passava pela rua. Câmeras de segurança registraram o acidente, que não deixou feridos, pois pedestres conseguiram se afastar a tempo. Testemunhas sugerem que o solo não suportou o peso do equipamento. O trânsito local foi interrompido por algumas horas enquanto as causas do tombamento estão sendo investigadas.

Assista ao vídeo - Máquina que fazia perfuração em obra particular tomba na região central de São Paulo

Veja também

‌



As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (27) Estados Unidos voltam a exigir entrevistas presenciais para pedidos de vistos estudantis Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina Jornal da Record tem acesso a pedido de socorro de família desaparecida em alto mar, em São Paulo CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano afirma que vai recorrer da decisão Casal é mantido refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo Justiça determina redução de penas para sócios e músicos condenados pela tragédia na boate Kiss Avião que decolou do Aeroporto de Congonhas faz pouso de emergência depois de colidir com ave Minuto JR: carro cai de estacionamento e atinge casa na região central de SP Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca PM e taxista são baleados durante operação em comunidades na zona norte do RJ Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP) EUA: Departamento de Comércio dá parecer favorável à aplicação de tarifas sobre o aço brasileiro Santos apresenta Juan Pablo Vojvoda como novo técnico do time Máquina que fazia perfuração em obra particular tomba na região central de São Paulo Ministro Alexandre de Moraes determina monitoramento por 24 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro Forte tempestade de granizo atinge cidade de Castro, no Paraná Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos Ministro da Defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!