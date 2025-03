Maré vermelha é registrada novamente em Ilhabela Fenômeno causa mancha no mar e impede banho na região afetada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h34 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h34 ) twitter

Fenômeno natural faz mancha avermelhada aparecer no mar de Ilhabela (SP)

Um fenômeno natural conhecido como maré vermelha foi observado no litoral norte de São Paulo, especificamente em Ilhabela. A ocorrência se caracteriza pelo surgimento de uma mancha avermelhada na superfície do mar devido à proliferação intensa de algas marinhas. As autoridades recomendam que as pessoas evitem entrar na água na região afetada pela mancha.

Este é o segundo registro do fenômeno na área somente neste ano. A maré vermelha é um evento natural que pode impactar o ecossistema marinho e as atividades recreativas locais.

Assista em vídeo - Fenômeno natural faz mancha avermelhada aparecer no mar de Ilhabela (SP)

