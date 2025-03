Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher a liderar o Superior Tribunal Militar Nova presidente destaca inclusão feminina em discurso de posse JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h38 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h38 ) twitter

Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher a se tornar presidente do Superior Tribunal Militar

Maria Elizabeth Rocha tomou posse como presidente do Superior Tribunal Militar em cerimônia no Teatro Nacional, em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Lula e outras autoridades. Rocha é a primeira mulher a ocupar essa posição na Justiça Militar.

Durante seu discurso de posse, Maria Elizabeth Rocha enfatizou que uma das prioridades de sua gestão será promover a inclusão das mulheres em posições de poder. Ela sucede o ministro Francisco Joseli Parente Camelo, que agora assume a vice-presidência da Corte. O Superior Tribunal Militar tem a responsabilidade de julgar crimes previstos no Código Militar, praticados por membros das Forças Armadas.

Assista em vídeo - Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher a se tornar presidente do Superior Tribunal Militar

