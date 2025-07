Mariana Godoy apresenta o Jornal da Record Âncora noticia os principais fatos do dia no telejornal multiplataforma JR na TV|Do R7 03/07/2025 - 18h21 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h21 ) twitter

Mariana Godoy é uma das âncoras do Jornal da Record Edu Moraes/RECORD

A jornalista Mariana Godoy nasceu em Itanhaém, no litoral paulista, é formada pela Cásper Líbero e trabalhou nas principais emissoras de TV e rádio do país como repórter e apresentadora.

Atuou em diversos veículos de destaque ao longo da sua carreira e, após um período como redatora em uma agência de publicidade, logo chegou à televisão.

O primeiro veículo em que ingressou foi a TV Gazeta. Depois, passou por diversas emissoras: Manchete, SBT, Globo, GloboNews, RedeTV! e Bandeirantes. No rádio, teve passagens pela Nova Brasil FM, Globo e Bandeirantes.

Na RedeTV!, comandou um talk show, o Mariana Godoy Entrevista, que era exibido ao vivo e contava com convidados importantes do cenário político e artístico do Brasil. Paralelamente ao trabalho jornalístico, comandou transmissões de eventos e mediação de debates políticos.

Na RECORD, esteve à frente do Fala Brasil, telejornal nas manhãs da emissora, de 2021 a 2025.

Atualmente, Mariana apresenta o Jornal da Record ao lado de Eduardo Ribeiro.