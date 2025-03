Marina Silva assina portaria para antecipar ações de prevenção de incêndio em áreas de risco JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h14 ) twitter

A ministra do Meio Ambiente assinou uma portaria que antecipa as ações de prevenção em áreas com risco de incêndio. A medida estabelece estado de emergência em regiões com risco de incêndio florestal. Nessas áreas, deverão ser tomadas medidas preventivas em épocas específicas e de acordo com o histórico de queimadas. Também está prevista a contratação de brigadistas com experiência no combate a incêndios.

