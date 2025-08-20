Menino de 10 anos realiza manobras perigosas em moto; pai é investigado Vídeos gravados pelo pai levaram à apreensão da moto e investigação policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h55 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h55 ) twitter

Um menino de 10 anos foi flagrado realizando manobras perigosas em uma motocicleta, com vídeos divulgados pelo próprio pai nas redes sociais. As imagens mostram a criança conduzindo a moto em uma roda e levando passageiros na garupa, chamando a atenção das autoridades.

Durante uma operação da Guarda Civil, a motocicleta e o celular do pai foram apreendidos. O pai enfrenta acusações por permitir que o menor dirigisse e por expor o filho a situações de risco. O caso será encaminhado à vara da infância e juventude, enquanto o Conselho Tutelar aguarda a decisão judicial para acompanhar a família.

A advogada da família informou que não haverá declarações sobre o caso. Apesar do perfil social do menino ter milhões de seguidores, nenhuma denúncia havia sido feita antes dos vídeos chegarem às autoridades.

Qual a idadde do menino flagrado realizando manobras perigosas em uma motocicleta?

O menino tem 10 anos.

O que levou à apreensão da moto e à investigação policial?

Vídeos divulgados pelo pai nas redes sociais mostravam o menino realizando manobras perigosas, o que chamou a atenção das autoridades.

Quais são as acusações contra o pai do menino?

O pai é acusado de permitir que o menor dirigisse e de expor o filho a situações de risco.

Qual a posição do Conselho Tutelar e da advogada da família sobre o caso?

O caso será encaminhado à vara da infância e juventude, e o Conselho Tutelar aguarda a decisão judicial para acompanhar a família. A advogada informou que não haverá declarações sobre o caso.

