Menino de 10 anos realiza manobras perigosas em moto; pai é investigado
Vídeos gravados pelo pai levaram à apreensão da moto e investigação policial
Um menino de 10 anos foi flagrado realizando manobras perigosas em uma motocicleta, com vídeos divulgados pelo próprio pai nas redes sociais. As imagens mostram a criança conduzindo a moto em uma roda e levando passageiros na garupa, chamando a atenção das autoridades.
Durante uma operação da Guarda Civil, a motocicleta e o celular do pai foram apreendidos. O pai enfrenta acusações por permitir que o menor dirigisse e por expor o filho a situações de risco. O caso será encaminhado à vara da infância e juventude, enquanto o Conselho Tutelar aguarda a decisão judicial para acompanhar a família.
A advogada da família informou que não haverá declarações sobre o caso. Apesar do perfil social do menino ter milhões de seguidores, nenhuma denúncia havia sido feita antes dos vídeos chegarem às autoridades.
