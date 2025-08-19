Mercado ajusta previsão de inflação para 2025 para 4,95%

O mercado revisou pela 12ª vez consecutiva a expectativa de inflação para 2025, agora estimada em 4,95%, conforme economistas e agentes financeiros consultados pelo Banco Central. Esta é a primeira vez que a previsão fica abaixo de 5%, embora ainda supere o teto da meta de 4,5% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.
Apesar da revisão na expectativa de inflação, as projeções para o dólar, a taxa básica de juros e o crescimento econômico permaneceram inalteradas em relação à semana anterior. As informações são do Boletim Focus.
