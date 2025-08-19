Mercado ilegal de medicamentos gera prejuízos de R$11 bilhões
Associação alerta para riscos de comprar remédios nas redes sociais
O comércio ilegal de medicamentos resultou em um prejuízo de mais de R$11 bilhões para o Brasil no último ano, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Especialistas alertam sobre os perigos de adquirir remédios por meio das redes sociais, onde anúncios enganosos utilizam inteligência artificial e imagens de celebridades para atrair consumidores.
Um caso relatado envolve uma consumidora que pagou R$600 por gotas que prometiam curar problemas de visão. Após menos de um mês de uso, ela começou a sentir tonturas que cessaram quando parou o tratamento.
A internet facilita o acesso a produtos ilegais, representando um risco à saúde pública. O Ministério da Justiça e a indústria farmacêutica recomendam comprar medicamentos apenas em farmácias autorizadas e desconfiar de preços muito baixos ou produtos fora da embalagem original. A gerente de uma farmácia hospitalar adverte que medicamentos desconhecidos podem causar reações adversas graves.
