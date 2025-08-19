Mercado ilegal de medicamentos gera prejuízos de R$11 bilhões Associação alerta para riscos de comprar remédios nas redes sociais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O comércio ilegal de medicamentos causou prejuízos de mais de R$11 bilhões ao Brasil no último ano.

Especialistas alertam sobre os perigos de comprar remédios nas redes sociais devido a anúncios enganosos.

Consumidora relatou problemas de saúde após adquirir medicamentos ilegais por R$600 na internet.

Recomendações incluem comprar apenas em farmácias autorizadas e desconfiar de preços baixos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O comércio ilegal de medicamentos resultou em um prejuízo de mais de R$11 bilhões para o Brasil no último ano, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Especialistas alertam sobre os perigos de adquirir remédios por meio das redes sociais, onde anúncios enganosos utilizam inteligência artificial e imagens de celebridades para atrair consumidores.

Um caso relatado envolve uma consumidora que pagou R$600 por gotas que prometiam curar problemas de visão. Após menos de um mês de uso, ela começou a sentir tonturas que cessaram quando parou o tratamento.

A internet facilita o acesso a produtos ilegais, representando um risco à saúde pública. O Ministério da Justiça e a indústria farmacêutica recomendam comprar medicamentos apenas em farmácias autorizadas e desconfiar de preços muito baixos ou produtos fora da embalagem original. A gerente de uma farmácia hospitalar adverte que medicamentos desconhecidos podem causar reações adversas graves.

Qual o prejuízo gerado pelo comércio ilegal de medicamentos no Brasil?

O comércio ilegal de medicamentos resultou em um prejuízo de mais de R$11 bilhões para o Brasil no último ano.

‌



Quais riscos estão associados à compra de medicamentos nas redes sociais?

Especialistas alertam que comprar remédios nas redes sociais pode ser perigoso, pois muitos anúncios enganosos utilizam inteligência artificial e imagens de celebridades para atrair consumidores.

Que tipo de problema uma consumidora enfrentou após adquirir um remédio de forma ilegal?

Uma consumidora pagou R$600 por gotas que prometiam curar problemas de visão e, após menos de um mês de uso, começou a sentir tonturas, que cessaram quando parou o tratamento.

‌



Quais recomendações foram feitas pelo Ministério da Justiça e a indústria farmacêutica?

O Ministério da Justiça e a indústria farmacêutica recomendam que as pessoas comprem medicamentos apenas em farmácias autorizadas e desconfiem de preços muito baixos ou produtos fora da embalagem original.

