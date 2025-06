Mercado reduz estimativa de inflação para 2025 para 5,25% Boletim Focus registra terceira queda consecutiva nas previsões econômicas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h29 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h29 ) twitter

Mercado reduz estimativa de inflação no ano para 5,25%

O Boletim Focus do Banco Central trouxe atualizações nas estimativas econômicas para este ano, com economistas do mercado financeiro revisando para baixo a previsão de inflação, agora fixada em 5,25%, comparada aos 5,44% da semana anterior. Esta revisão marca a terceira diminuição consecutiva nas previsões.

Apesar da redução nas expectativas de inflação, a nova projeção ainda está acima da meta anual máxima de 4,5%. Paralelamente, a previsão para o crescimento econômico foi ajustada para 2,20%, enquanto a expectativa para a cotação do dólar caiu para R$ 5,77. A taxa básica de juros permanece estável em 14,75% ao ano.

