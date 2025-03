Mergulhadores retiram cerca de 300 quilos de lixo do fundo do mar em Salvador (BA) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/03/2025 - 17h56 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h14 ) twitter

Em Salvador (BA), 25 mergulhadores removeram aproximadamente 300 quilos de lixo do fundo do mar em apenas quatro horas. Foram encontrados latinhas de cerveja e refrigerante, garrafas e objetos de plástico, que foram levados para a empresa de limpeza urbana. O material reciclável seguiu para cooperativas de catadores. A ação pretende sensibilizar a população sobre os danos da poluição no ambiente marinho.

