Mês de fevereiro deve terminar como o mais seco em quase 30 anos no Rio de Janeiro

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Rio de Janeiro deve terminar o mês de fevereiro como o mais seco em quase 30 anos. A média de chuva na capital fluminense não passou de 0,6 milímetro, volume considerado muito abaixo do esperado. O volume médio de chuva em fevereiro é de 123 milímetros. E ainda: Desemprego sobe e fica em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro.

