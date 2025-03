Messi desfalca Argentina em clássico contra o Brasil nas Eliminatórias Craque argentino está fora devido a lesão no jogo pelo Inter Miami JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h37 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h37 ) twitter

Lesionado, Messi está fora do clássico contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Lionel Messi não participará do clássico entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo devido a uma lesão na coxa sofrida durante uma partida pelo Inter Miami nos Estados Unidos. O jogador é o artilheiro das Eliminatórias com seis gols.

O confronto entre Messi e Neymar era esperado, mas ambos estão fora por lesões. Neymar também foi cortado da seleção brasileira.

No tênis, o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, subiu 20 posições no ranking mundial após vencer o torneio Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, posicionando-se entre os 60 melhores tenistas do mundo.

