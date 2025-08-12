Miguel Uribe, pré-candidato na Colômbia, morre após atentado
Senador colombiano foi baleado durante discurso em Bogotá; investigações prosseguem
Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, faleceu aos 39 anos após complicações de saúde decorrentes de um atentado sofrido em junho. O político foi alvejado por tiros enquanto discursava em Bogotá e estava hospitalizado desde então. A notícia de seu falecimento foi divulgada por sua esposa nesta manhã.
Seis pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento no ataque, e um adolescente foi identificado como o autor dos disparos, embora o mandante do crime ainda não tenha sido identificado. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou seu pesar e enfatizou a importância de uma investigação aprofundada. Em sinal de luto, bandeiras foram colocadas a meio mastro no centro de Bogotá, e o corpo de Uribe será velado no Congresso até quarta-feira.
A trajetória de Uribe foi marcada por episódios de violência, incluindo o sequestro e morte de sua mãe, a jornalista Diana Turbay, nos anos 1990. Ela foi vítima de um sequestro ordenado pelo traficante Pablo Escobar. O governo brasileiro também lamentou a morte do senador, condenando a violência política.
