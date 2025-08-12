Miguel Uribe, pré-candidato na Colômbia, morre após atentado Senador colombiano foi baleado durante discurso em Bogotá; investigações prosseguem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h50 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, faleceu aos 39 anos após complicações de saúde decorrentes de um atentado.

Ele foi baleado durante um discurso em Bogotá e estava hospitalizado desde então.

Seis pessoas foram detidas como suspeitas do ataque, mas o mandante ainda não foi identificado.

O presidente Gustavo Petro lamentou a morte e bandeiras foram colocadas a meio mastro na capital.

Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, faleceu aos 39 anos após complicações de saúde decorrentes de um atentado sofrido em junho. O político foi alvejado por tiros enquanto discursava em Bogotá e estava hospitalizado desde então. A notícia de seu falecimento foi divulgada por sua esposa nesta manhã.

Seis pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento no ataque, e um adolescente foi identificado como o autor dos disparos, embora o mandante do crime ainda não tenha sido identificado. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou seu pesar e enfatizou a importância de uma investigação aprofundada. Em sinal de luto, bandeiras foram colocadas a meio mastro no centro de Bogotá, e o corpo de Uribe será velado no Congresso até quarta-feira.

A trajetória de Uribe foi marcada por episódios de violência, incluindo o sequestro e morte de sua mãe, a jornalista Diana Turbay, nos anos 1990. Ela foi vítima de um sequestro ordenado pelo traficante Pablo Escobar. O governo brasileiro também lamentou a morte do senador, condenando a violência política.

Quem foi Miguel Uribe e qual foi a causa de sua morte?

Miguel Uribe foi um pré-candidato à presidência da Colômbia que faleceu aos 39 anos devido a complicações de saúde decorrentes de um atentado sofrido em junho, quando foi alvejado por tiros durante um discurso em Bogotá.

Quais foram as consequências imediatas do atentado que atingiu Miguel Uribe?

Após o atentado, seis pessoas foram detidas sob suspeita de envolvimento no ataque, e um adolescente foi identificado como o autor dos disparos. O mandante do crime ainda não foi identificado.

Como o governo colombiano e a população reagiram à morte de Miguel Uribe?

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou sua condolência e destacou a importância de uma investigação aprofundada. Além disso, bandeiras foram hasteadas a meio mastro em Bogotá como sinal de luto, e o corpo de Uribe será velado no Congresso até quarta-feira.

Qual é a relevância da trajetória de Miguel Uribe na política colombiana?

A trajetória de Miguel Uribe foi marcada por episódios de violência, incluindo o sequestro e a morte de sua mãe, a jornalista Diana Turbay, que foi vítima de um sequestro ordenado pelo traficante Pablo Escobar. A violência política na Colômbia é uma questão significativa, e o governo brasileiro também lamentou sua morte.

