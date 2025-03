Militar embriagado atropela policial na Linha Amarela, RJ Carla Cristiane Teixeira Bon morreu no acidente; outro policial ficou ferido JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h04 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Militar do Exército atropela e mata PM ao dirigir embriagado, no RJ

Na zona norte do Rio de Janeiro, um acidente fatal ocorreu na madrugada desta segunda-feira na Linha Amarela. O militar do Exército Kayky Moyses Esposito Santos, de 21 anos, foi preso após atropelar a policial militar Carla Cristiane Teixeira Bon, de 39 anos. Ele admitiu ter consumido álcool antes de dirigir.

O acidente aconteceu quando Kayky tentou desviar de outro veículo, perdeu o controle e atingiu uma viatura policial. Carla estava fora do carro no momento do impacto e não resistiu aos ferimentos. Outro agente que estava na viatura sofreu ferimentos leves e já foi liberado após atendimento médico no hospital central da PM.

Kayky faz parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Após ser retirado das ferragens, ele foi levado a um hospital na região, recebendo alta posteriormente. O militar foi autuado em flagrante por homicídio e embriaguez ao volante e transferido para uma unidade militar após prestar depoimento.

Carla Cristiane trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora desde 2012 e deixa dois filhos. Ela estava no local em apoio ao policiamento das vias expressas.

‌



Assista em vídeo - Militar do Exército atropela e mata PM ao dirigir embriagado, no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!