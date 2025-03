Ministério da Saúde anuncia expansão do programa Mais Médicos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h06 ) twitter

Para garantir atendimento médico pelo SUS em regiões remotas do país, o Ministério da Saúde vai expandir o programa Mais Médicos. Mais de 2.200 médicos serão contratados pelo novo edital. Gestores de 4.771 municípios têm até a próxima segunda-feira (24) para manifestar interesse na contratação dos profissionais. O preenchimento das vagas será imediato para 1.296 municípios de todos os estados do país. O resultado da seleção será divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 8 de abril. Cerca de 26 mil médicos fazem parte do programa atualmente.

