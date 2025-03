Ministério Público denuncia seis por morte de empresário em São Paulo Três policiais militares são acusados de executar Vinícius Gritzbach JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h45 ) twitter

MP-SP denuncia à Justiça seis acusados de participar da execução de Vinícius Gritzbach

O Ministério Público de São Paulo denunciou seis indivíduos pela execução do empresário Vinícius Gritzbach em novembro do ano passado. A investigação aponta que três policiais militares estiveram diretamente envolvidos no crime. O cabo Denis Martins e o soldado Ruan Rodrigues são acusados de efetuar os disparos fatais, enquanto o tenente Fernando Genauro teria facilitado a fuga.

Além dos policiais, Kauê Amaral é acusado de informar os atiradores sobre a movimentação de Gritzbach. Amaral está foragido junto com Emílio Gongorra e Diego Amaral, considerados mandantes do crime. O Ministério Público busca converter as ordens de prisão em preventivas.

A denúncia também relaciona os acusados ao homicídio do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais e duas tentativas de homicídio. A defesa dos policiais mantém a alegação de inocência.

As investigações revelam que Gritzbach utilizou um celular pré-pago no dia do crime para se comunicar com um número associado a David Moreira da Silva, suspeito de vínculos com o PCC. Ambos já foram presos por suspeita de assassinato de traficantes do PCC.

Disputas financeiras entre Gritzbach e Pablo Henrique Borges também emergem no caso, envolvendo investimentos em criptomoedas. As defesas dos envolvidos apresentam versões divergentes.

