Ministro do STF investiga repasses de R$ 700 milhões em emendas parlamentares

Tribunal de Contas da União tem dez dias úteis para identificar irregularidades

Dino pede abertura de inquérito para investigar repasse de R$ 700 milhões em emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal abra inquérito para investigar repasses de quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares. O Tribunal de Contas da União tem dez dias úteis para identificar os mais de 900 casos suspeitos e encaminhar as informações às superintendências da Polícia Federal no país.

Essas emendas foram distribuídas sem um plano de trabalho entre 2020 e 2024. Flávio Dino também instruiu bancos públicos a criarem mecanismos para impedir saques diretos desses recursos e a abrirem contas específicas para o recebimento de emendas de bancada e comissão, visando aumentar a transparência no uso das emendas parlamentares.

