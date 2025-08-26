Ministro do STF investiga repasses de R$ 700 milhões em emendas parlamentares Tribunal de Contas da União tem dez dias úteis para identificar irregularidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 00h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 00h00 ) twitter

Dino pede abertura de inquérito para investigar repasse de R$ 700 milhões em emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal abra inquérito para investigar repasses de quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares. O Tribunal de Contas da União tem dez dias úteis para identificar os mais de 900 casos suspeitos e encaminhar as informações às superintendências da Polícia Federal no país.

Essas emendas foram distribuídas sem um plano de trabalho entre 2020 e 2024. Flávio Dino também instruiu bancos públicos a criarem mecanismos para impedir saques diretos desses recursos e a abrirem contas específicas para o recebimento de emendas de bancada e comissão, visando aumentar a transparência no uso das emendas parlamentares.

