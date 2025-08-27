Ministro do STF ordena vigilância constante sobre Bolsonaro em prisão domiciliar
Decisão visa prevenir fuga antes do julgamento por tentativa de golpe
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Jair Bolsonaro seja monitorado 24 horas por dia enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília. A decisão atende ao pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, após sugestão de Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, que apontou risco de fuga antes do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, marcado para 2 de setembro.
A polícia penal do Distrito Federal é responsável pela vigilância ao redor do condomínio onde Bolsonaro reside. A Polícia Federal sugeriu a presença de agentes dentro da residência para reforçar a segurança. A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção dele de deixar o país.
Essa medida faz parte das ações cautelares enquanto o STF analisa a ação penal sobre a suposta tentativa de golpe. A determinação reforça a atenção das autoridades sobre o cumprimento das restrições impostas ao ex-presidente durante o processo judicial.
Perguntas e Respostas
Qual medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a Jair Bolsonaro?
O ministro Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro seja monitorado 24 horas por dia enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília.
Qual foi o motivo para a vigilância constante sobre Bolsonaro?
A decisão visa prevenir uma possível fuga de Bolsonaro antes do julgamento sobre a tentativa de golpe, marcado para 2 de setembro.
Quem é responsável pela vigilância de Bolsonaro em sua prisão domiciliar?
A polícia penal do Distrito Federal é responsável pela vigilância ao redor do condomínio onde Bolsonaro reside.
Como a defesa de Bolsonaro reagiu à medida de vigilância?
A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção dele de deixar o país.
