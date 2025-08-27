Ministro do STF ordena vigilância constante sobre Bolsonaro em prisão domiciliar Decisão visa prevenir fuga antes do julgamento por tentativa de golpe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 22h10 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes ordena vigilância 24 horas sobre Jair Bolsonaro em prisão domiciliar.

Decisão visa prevenir possível fuga antes do julgamento por tentativa de golpe em 2 de setembro.

Polícia penal do DF ficará responsável pela monitorização do condomínio onde Bolsonaro reside.

A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção de deixar o país durante o processo judicial.

Ministro Alexandre de Moraes determina monitoramento por 24 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Jair Bolsonaro seja monitorado 24 horas por dia enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília. A decisão atende ao pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, após sugestão de Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, que apontou risco de fuga antes do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado, marcado para 2 de setembro.

A polícia penal do Distrito Federal é responsável pela vigilância ao redor do condomínio onde Bolsonaro reside. A Polícia Federal sugeriu a presença de agentes dentro da residência para reforçar a segurança. A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção dele de deixar o país.

Essa medida faz parte das ações cautelares enquanto o STF analisa a ação penal sobre a suposta tentativa de golpe. A determinação reforça a atenção das autoridades sobre o cumprimento das restrições impostas ao ex-presidente durante o processo judicial.

Perguntas e Respostas

Qual medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação a Jair Bolsonaro?

‌



O ministro Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro seja monitorado 24 horas por dia enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília.

Qual foi o motivo para a vigilância constante sobre Bolsonaro?

‌



A decisão visa prevenir uma possível fuga de Bolsonaro antes do julgamento sobre a tentativa de golpe, marcado para 2 de setembro.

Quem é responsável pela vigilância de Bolsonaro em sua prisão domiciliar?

‌



A polícia penal do Distrito Federal é responsável pela vigilância ao redor do condomínio onde Bolsonaro reside.

Como a defesa de Bolsonaro reagiu à medida de vigilância?

A defesa de Bolsonaro nega qualquer intenção dele de deixar o país.

Assista ao vídeo - Ministro Alexandre de Moraes determina monitoramento por 24 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro

