Ministro Nunes Marques discorda de condenação de Carla Zambelli no STF Deputada enfrenta maioria contrária em julgamento por porte ilegal de arma JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h06 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h06 )

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra a condenação da deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma. O incidente ocorreu em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem com uma pistola.

Até agora, seis ministros já formaram maioria pela condenação da deputada, que prevê pena de cinco anos e três meses de prisão e perda do mandato. Além disso, Carla Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti. Ela está detida em Roma, aguardando decisão sobre pedido de extradição feito pelo Brasil.

PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

