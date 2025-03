Moraes determina que Meta e X encaminhem à PF informações sobre Allan dos Santos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/03/2025 - 01h17 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h04 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Meta e o X encaminhem à Polícia Federal informações sobre as contas do blogueiro Allan dos Santos. As empresas têm dez dias para fornecer dados cadastrais e o endereço de IP usados para a criação de duas contas de Allan dos Santos, além de revelar o conteúdo de postagens feitas entre junho do ano passado e fevereiro deste ano. Em caso de descumprimento, Facebook, Instagram e X podem pagar uma multa diária de R$ 100 mil. O blogueiro vive nos Estados Unidos há cinco anos e é considerado foragido da Justiça brasileira. E ainda: STF suspende decisão da Justiça de SP que impedia a gestão privada em novas escolas estaduais.

