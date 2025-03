Moraes vota para condenar mulher a 14 anos por pichação no STF A acusação está ligada aos ataques antidemocráticos de janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h26 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h38 ) twitter

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condenar Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por pichar a estátua da Justiça durante os ataques antidemocráticos em Brasília em janeiro de 2023. Débora é acusada de escrever “perdeu, mané” na estátua durante a invasão das sedes dos três Poderes. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ela cometeu crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. Além disso, Moraes estipulou uma multa de R$ 30 milhões por danos morais. A defesa contesta a competência do STF para julgar o caso e pede rejeição da denúncia por falta de justa causa. O STF também analisará denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima semana.

