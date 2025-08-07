Motorista de aplicativo é salvo por rastreador oculto em São Paulo Esposa rastreia celular do marido sequestrado e aciona a polícia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 20h23 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista de aplicativo é sequestrado por quase quatro horas em São Paulo.

Sua esposa utiliza um rastreador oculto no celular para avisar a polícia.

Polícia localiza o veículo, mas o assaltante foge e causa um acidente.

Três sequestradores são detidos e enfrentam acusações de sequestro e extorsão.

Um motorista de aplicativo foi mantido refém por quase quatro horas na zona leste de São Paulo. Sua esposa, percebendo algo errado, usou um rastreador oculto no celular do marido para alertar a polícia. Ela ouviu uma conversa suspeita por cerca de dez minutos antes de agir.

O Centro de Operações da Polícia Militar foi acionado rapidamente, localizando o veículo em uma avenida movimentada. Durante a tentativa de abordagem, o assaltante que dirigia o carro fugiu na contramão, colidindo com outro veículo que pegou fogo. A motorista atingida foi hospitalizada, enquanto o motorista de aplicativo sofreu ferimentos leves.

Na delegacia, a vítima relatou que os sequestradores se passaram por passageiros e tentaram realizar transações financeiras enquanto ele estava refém. Os três suspeitos foram detidos e enfrentarão acusações de sequestro, extorsão e resistência à prisão. O rastreador oculto no celular foi essencial para o resgate bem-sucedido.

