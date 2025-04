Motorista de carro de luxo invade calçada na Avenida Paulista e atropela pedestres Câmeras registram momento do acidente; vítimas não correm risco JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h49 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h49 ) twitter

Motorista de carro de luxo invade calçada e atropela duas pessoas na Avenida Paulista, em SP

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que um motorista perdeu o controle de um carro de luxo, invadindo a calçada na Avenida Paulista, em São Paulo. O incidente resultou no atropelamento de duas pessoas, que sofreram ferimentos, mas não correm risco de vida. Segundo os bombeiros, o motorista tentou mudar de faixa antes de perder o controle do veículo. Após o acidente, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

