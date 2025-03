Motorista de ônibus fica ferido após discutir com passageiro em Salvador (BA) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 14h50 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h20 ) twitter

Um motorista de ônibus ficou ferido após discutir com um passageiro em Salvador (BA). A discussão teria começado depois que o motorista impediu o passageiro de embarcar no ônibus com um objeto, que parecia ser uma pequena barra de ferro. Ao descer, ele arremessou uma pedra, que atingiu o rosto do motorista. A vítima precisou levar cinco pontos e passa bem.

