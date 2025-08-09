Motorista morre em acidente com carro de luxo em São Paulo

Acidente fatal ocorreu na zona sul de São Paulo nesta sexta-feira (8).
Motorista Alan Toshio Cato, de 37 anos, colidiu com um muro e caiu em um córrego.
O carro estava em alta velocidade e a polícia investiga a possível influência de álcool.
Nos últimos seis meses, a cidade registrou mais de 13 mil acidentes, com 483 mortes.
Um grave acidente de trânsito ocorreu na zona sul de São Paulo nesta sexta-feira (8), resultando na morte do motorista, de 37 anos. O carro de luxo que ele dirigia colidiu com um muro de proteção e caiu em um córrego. O acidente foi capturado por câmeras de segurança, que mostram o veículo perdendo o controle e derrubando um semáforo antes de cair no córrego.
Duas pessoas ficaram presas nas ferragens; o motorista não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital, enquanto o passageiro está internado em estado grave. Testemunhas relataram à polícia que o carro estava em alta velocidade. A polícia investiga se havia influência de álcool ou outras substâncias.
No mesmo dia, outro incidente na região envolveu um motorista embriagado que colidiu com dois veículos. Ele foi detido após o teste do bafômetro confirmar a presença de álcool. Nos últimos seis meses, São Paulo registrou mais de 13 mil acidentes de trânsito, resultando em 483 mortes.
