Motorista quase atropela menina de 4 anos que estava andando de bicicleta na calçada em Goiânia (GO) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h17 )

Uma menina de 4 anos quase foi atropelada enquanto estava andando de bicicleta pela calçada em Goiânia (GO). Um carro descontrolado surgiu em alta velocidade e colidiu com um muro, quase atingindo a criança. O motorista e os ocupantes do veículo fugiram do local, e a polícia está à procura dos envolvidos.

