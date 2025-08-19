Motorista tem prisão preventiva decretada após atropelar corredor em Salvador

A Justiça determinou a prisão preventiva de Cleydson Cardoso Filho, após ele atropelar um corredor em Salvador. O acidente resultou na amputação de uma das pernas do atleta, que treinava para uma maratona na Argentina.
Testemunhas relataram que Cleydson conduzia em alta velocidade e já havia ameaçado outros corredores antes do incidente. Ele não conseguiu completar o teste do bafômetro e alegou estar em tratamento psiquiátrico durante a audiência de custódia. Cleydson é filho de uma vereadora de Salvador e possui um histórico de multas por excesso de velocidade. Amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao fórum para acompanhar o julgamento. A defesa do motorista solicitou liberdade provisória, mas não se manifestou sobre o caso.
Veja também
Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!