Movimentações suspeitas de Bolsonaro somam R$ 30 milhões
PF investiga lavagem de dinheiro e coação ao STF envolvendo ex-presidente
A Polícia Federal divulgou que Jair Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em operações financeiras suspeitas em menos de um ano. Essas transações estão sob investigação por possível lavagem de dinheiro. O ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, foram indiciados por tentativa de coação a uma ministra do Supremo Tribunal Federal (STF).
Mensagens recuperadas do celular de Bolsonaro revelaram comunicação com o pastor Silas Malafaia. Nelas, o ex-presidente mencionou que a negociação de tarifas com os Estados Unidos dependeria do avanço da anistia no Congresso Nacional. Além disso, a PF afirma que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares ao utilizar redes sociais para compartilhar vídeos e interagir com outros investigados.
Há também preocupação sobre um possível risco de fuga para a Argentina, sustentado pela descoberta de uma carta endereçada ao presidente argentino Javier Milei. A defesa de Bolsonaro tem até sexta-feira (22) à noite para se manifestar sobre o indiciamento.
O relatório do COAF indica que cerca de R$ 19 milhões das movimentações ocorreram via PIX. Em resposta às acusações, o advogado do ex-presidente afirmou surpresa com a decisão da PF e prometeu esclarecer os elementos apresentados. Enquanto isso, o governador de São Paulo criticou a divulgação das conversas interceptadas.
Perguntas e Respostas
Quais são as suspeitas sobre as movimentações financeiras de Jair Bolsonaro?
A Policia Federal investiga Jair Bolsonaro por movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 30 milhões, que podem envolver lavagem de dinheiro.
Que tipo de comunicação foi encontrada nos celulares de Bolsonaro?
Mensagens recuperadas do celular de Bolsonaro mostram comunicação com o pastor Silas Malafaia, em que o ex-presidente tratava sobre negociações de tarifas com os EUA e a dependência da anistia no Congresso Nacional.
O que foi descoberto em relação ao risco de fuga de Bolsonaro?
Foi encontrada uma carta endereçada ao presidente argentino Javier Millet, o que levanta preocupações sobre um possível risco de fuga para a Argentina.
Qual foi a reação da defesa de Bolsonaro às acusações da Polícia Federal?
O advogado de Jair Bolsonaro expressou surpresa com as acusações da PF e prometeu esclarecer os fatores apresentados.
