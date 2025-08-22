Movimentações suspeitas de Bolsonaro somam R$ 30 milhões PF investiga lavagem de dinheiro e coação ao STF envolvendo ex-presidente JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A PF investiga Jair Bolsonaro por movimentações financeiras suspeitas de mais de R$ 30 milhões.

Ex-presidente e seu filho Eduardo foram indiciados por coação ao STF.

Mensagens recuperadas indicam comunicação entre Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia sobre negociações com os EUA.

Defesa de Bolsonaro tem prazo para se manifestar, enquanto há preocupação com potencial fuga para a Argentina.

Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF

A Polícia Federal divulgou que Jair Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em operações financeiras suspeitas em menos de um ano. Essas transações estão sob investigação por possível lavagem de dinheiro. O ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, foram indiciados por tentativa de coação a uma ministra do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mensagens recuperadas do celular de Bolsonaro revelaram comunicação com o pastor Silas Malafaia. Nelas, o ex-presidente mencionou que a negociação de tarifas com os Estados Unidos dependeria do avanço da anistia no Congresso Nacional. Além disso, a PF afirma que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares ao utilizar redes sociais para compartilhar vídeos e interagir com outros investigados.

Há também preocupação sobre um possível risco de fuga para a Argentina, sustentado pela descoberta de uma carta endereçada ao presidente argentino Javier Milei. A defesa de Bolsonaro tem até sexta-feira (22) à noite para se manifestar sobre o indiciamento.

O relatório do COAF indica que cerca de R$ 19 milhões das movimentações ocorreram via PIX. Em resposta às acusações, o advogado do ex-presidente afirmou surpresa com a decisão da PF e prometeu esclarecer os elementos apresentados. Enquanto isso, o governador de São Paulo criticou a divulgação das conversas interceptadas.

Perguntas e Respostas

Quais são as suspeitas sobre as movimentações financeiras de Jair Bolsonaro?

A Policia Federal investiga Jair Bolsonaro por movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 30 milhões, que podem envolver lavagem de dinheiro.

Que tipo de comunicação foi encontrada nos celulares de Bolsonaro?

Mensagens recuperadas do celular de Bolsonaro mostram comunicação com o pastor Silas Malafaia, em que o ex-presidente tratava sobre negociações de tarifas com os EUA e a dependência da anistia no Congresso Nacional.

O que foi descoberto em relação ao risco de fuga de Bolsonaro?

Foi encontrada uma carta endereçada ao presidente argentino Javier Millet, o que levanta preocupações sobre um possível risco de fuga para a Argentina.

Qual foi a reação da defesa de Bolsonaro às acusações da Polícia Federal?

O advogado de Jair Bolsonaro expressou surpresa com as acusações da PF e prometeu esclarecer os fatores apresentados.

Assista ao vídeo - Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF

