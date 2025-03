MP do Pará solicita intervenção estatal na saúde pública de Ananindeua Procuradoria aponta violações de direitos fundamentais dos moradores JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h41 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h41 ) twitter

MP-PA pede intervenção do estado no sistema público de Saúde de Ananindeua

O Ministério Público do Pará pediu ao estado que intervenha no sistema de saúde de Ananindeua devido a alegações de violação dos direitos fundamentais dos cerca de 480 mil moradores. A Procuradoria-Geral destaca preocupações com o direito à vida e à saúde integral. Caso o pedido seja aceito pelo Tribunal de Justiça do Pará, a administração da saúde municipal será transferida para o controle estadual. O Tribunal tem um prazo de 15 dias para decidir sobre o caso, restando atualmente 10 dias para uma decisão final. Em resposta, a Prefeitura de Ananindeua defende sua gestão destacando sua posição no ranking nacional de saúde da família por dois anos consecutivos.

Assista em vídeo - MP-PA pede intervenção do estado no sistema público de Saúde de Ananindeua

