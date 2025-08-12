MP-PB investiga Hytalo Santos por exploração de menores
Denúncias apontam conteúdos impróprios; pais também são investigados
O Ministério Público e a Polícia Civil da Paraíba estão investigando o influenciador digital Hytalo Santos por suposto envolvimento em exploração de menores nas redes sociais. As investigações também envolvem os pais dos adolescentes. As denúncias foram feitas pelo influenciador Felca, que destacou a facilidade de encontrar vídeos de menores com teor sexual na internet, alimentando uma rede de pedofilia.
A conta de Hytalo Santos foi desativada pela plataforma, mas sua defesa não se manifestou. A empresa responsável pela rede social afirmou remover conteúdos de sexualização de menores. Uma advogada defende que a plataforma deve realizar um monitoramento prévio para identificar e remover conteúdos impróprios.
Especialistas alertam que a exposição precoce na internet pode causar traumas e afetar o desenvolvimento emocional das crianças. Psicólogos destacam que essa exposição afeta significativamente o desenvolvimento emocional dos jovens.
