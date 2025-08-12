MP-PB investiga Hytalo Santos por exploração de menores Denúncias apontam conteúdos impróprios; pais também são investigados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA MP e Polícia Civil da Paraíba investigam Hytalo Santos por exploração de menores nas redes sociais.

Denúncias do influenciador Felca revelam presença de vídeos impróprios com menores na internet.

Conta de Hytalo foi desativada pela plataforma, que se compromete a remover conteúdos de sexualização.

Psicólogos alertam sobre os traumas e o impacto negativo no desenvolvimento emocional das crianças expostas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Ministério Público e a Polícia Civil da Paraíba estão investigando o influenciador digital Hytalo Santos por suposto envolvimento em exploração de menores nas redes sociais. As investigações também envolvem os pais dos adolescentes. As denúncias foram feitas pelo influenciador Felca, que destacou a facilidade de encontrar vídeos de menores com teor sexual na internet, alimentando uma rede de pedofilia.

A conta de Hytalo Santos foi desativada pela plataforma, mas sua defesa não se manifestou. A empresa responsável pela rede social afirmou remover conteúdos de sexualização de menores. Uma advogada defende que a plataforma deve realizar um monitoramento prévio para identificar e remover conteúdos impróprios.

Especialistas alertam que a exposição precoce na internet pode causar traumas e afetar o desenvolvimento emocional das crianças. Psicólogos destacam que essa exposição afeta significativamente o desenvolvimento emocional dos jovens.

O que está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil da Paraíba?

O Ministério Público e a Polícia Civil da Paraíba estão investigando o influenciador digital Hytalo Santos por suposto envolvimento em exploração de menores nas redes sociais.

‌



Quem fez as denúncias relacionadas a Hytalo Santos e qual foi o seu destaque?

As denúncias foram feitas pelo influenciador Felca, que destacou a facilidade de encontrar vídeos de menores com teor sexual na internet, alimentando uma rede de pedofilia.

Qual foi a ação tomada pela plataforma onde Hytalo Santos estava ativo?

A conta de Hytalo Santos foi desativada pela plataforma, que afirmou ter removido conteúdos de sexualização de menores.

‌



Quais são os riscos associados à exposição precoce de crianças na internet, segundo especialistas?

Especialistas alertam que a exposição precoce na internet pode causar traumas e afetar significativamente o desenvolvimento emocional das crianças.

Veja também

‌



Influenciador é suspeito de expor menores de idade em show na internet

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/08/2025 Nações Unidas pedem investigação imparcial para apurar morte de cinco jornalistas na Faixa de Gaza Seis pessoas são atropeladas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro Casal é indiciado por homicídio depois de morte de jovem grávida dentro de motel em Goiás Donald Trump declara emergência de segurança pública na capital dos Estados Unidos Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas para aviões que transportam ouro em Roraima Israelense fica sob poder de terroristas do Hamas por mais de 500 dias Pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe morre aos 39 anos CBF começa a debater implementação de fair play financeiro no futebol brasileiro Cidades de Santa Catarina registram temperaturas negativas nesta segunda-feira (11) Confira a previsão do tempo para esta terça (12) Confusão em casa noturna termina com morte de segurança, em Pará de Minas (MG) Cinco pessoas são presas em Salvador acusadas de furto em shoppings de cinco estados do Nordeste Corregedoria da Câmara amplia prazo para definir punições a deputados que ocuparam plenário Empresários afetados por tarifaço ainda aguardam medidas de ajuda preparadas pelo governo Corinthians anuncia Vitinho como reforço para o ataque Tarifaço de Trump: presidente Lula defende soberania nacional durante evento sobre educação MP-PB apura denúncias de exploração de menores contra influenciador digital Hytalo Santos Dois turistas britânicos são dopados após aceitarem bebidas em festa no Rio de Janeiro Deputados apresentam projetos de lei para proteger crianças da exposição nas redes sociais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!