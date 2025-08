Mulher agredida com mais de 60 socos pelo namorado deixa o hospital em Natal (RN) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 29/07/2025 - 21h48 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher que foi brutalmente agredida pelo namorado em Natal, no Rio Grande do Norte, terá que fazer uma cirurgia reparadora no rosto. O ataque covarde aconteceu no elevador do prédio onde a vítima mora. A mulher foi golpeada com mais de 60 socos. O porteiro do prédio viu a agressão pelas câmeras e avisou a polícia. Igor Cabral, de 29 anos, é ex-jogador de basquete. Ele foi preso preventivamente e irá responder por tentativa de feminicídio.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Agressão #Elevador