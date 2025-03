Mulher é assaltada em Diadema; ex-namorado é suspeito de planejar crime Vítima tinha medida protetiva contra ex-companheiro; investigação continua JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é assaltada na porta de casa e suspeita é de que crime tenha sido encomendado pelo ex dela

Uma mulher foi assaltada em frente à sua casa em Diadema, na Grande São Paulo. A suspeita é de que o crime tenha sido planejado por seu ex-namorado, contra quem ela possui uma medida protetiva. O assaltante atacou quando a vítima saiu com o carro da garagem, forçando-a a sair do veículo antes de fugir com ele. A mãe da vítima presenciou a cena.

O criminoso parecia conhecer bem o veículo, desativando rapidamente seus dispositivos de segurança. Ele foi preso pela polícia pouco tempo depois, graças às câmeras de segurança da cidade. Na delegacia, a vítima descobriu que seu ex-namorado havia enviado mensagens ao celular do assaltante logo após o crime.

O relacionamento entre a vítima e seu ex-namorado foi marcado por agressões físicas e verbais. Em fevereiro, após ameaças de morte, ela obteve uma medida protetiva que não foi respeitada. A polícia investiga a participação do ex-companheiro no crime, enquanto a família da vítima expressa preocupação com sua segurança.

A violência doméstica continua sendo um problema sério no Brasil. Em 2024, mais de 830 mil pedidos de medidas protetivas foram registrados. O Disque 180 permanece um canal crucial para denúncias de violência contra mulheres.

‌



Assista em vídeo - Mulher é assaltada na porta de casa e suspeita é de que crime tenha sido encomendado pelo ex dela

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!