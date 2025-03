Mulher é assaltada na porta de casa e suspeita é de que crime tenha sido encomendado pelo ex dela JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 22h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h08 ) twitter

Uma mulher foi assaltada na porta de casa em Diadema, na Grande São Paulo. A suspeita é que o crime tenha sido encomendado pelo ex-namorado da vítima, que tem uma medida protetiva contra ele. Assim que a mulher saiu com o carro da garagem, o assaltante, que estava escondido a poucos metros, se aproximou e atacou. A motorista engatou marcha à ré e tentou escapar, mas foi retirada a força do carro pelo criminoso, que entrou no veículo e fugiu em seguida. O assaltante foi preso 15 minutos depois, com o apoio do sistema de câmeras da prefeitura de Diadema.

