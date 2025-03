Mulher é presa por engano após denunciar ex-companheiro em Petrópolis Débora Damasceno foi detida por erro de identidade com foragida por tráfico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h25 ) twitter

Mulher vai à delegacia denunciar ex-companheiro e acaba presa por engano

Débora Cristina da Silva Damasceno foi à delegacia em Petrópolis, Rio de Janeiro, para denunciar seu ex-companheiro por violência doméstica. No entanto, ela foi presa por engano devido à semelhança de seu nome com o de uma foragida da Justiça procurada por tráfico de drogas. Débora ficou detida por três dias até ser liberada após uma audiência de custódia esclarecer o erro. A defesa de Débora anunciou que pretende processar o Estado por danos morais e psicológicos decorrentes do incidente.

