Mulher é presa por engano após ir à delegacia denunciar o ex-companheiro por agressão

Débora Cristina da Silva Damasceno foi à delegacia denunciar o ex-companheiro por violência doméstica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No entanto, ela recebeu voz de prisão ao ser confundida com uma foragida da Justiça por tráfico de drogas em Minas Gerais, que tem o nome parecido com o dela. Mesmo assim, Débora foi levada ao presídio, onde ficou três dias detida.

