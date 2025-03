Mulher morre após cirurgias plásticas; médico enfrenta processos judiciais Cristina Rocha da Silva faleceu após realizar procedimentos estéticos em Goiânia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h33 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h33 ) twitter

Mulher de 46 anos morre depois de fazer cirurgia plástica em Goiânia

Cristina Rocha da Silva, de 46 anos, morreu após realizar duas cirurgias plásticas em Goiânia. As operações incluíram a retirada de excesso de pele no abdômen e a colocação de próteses de silicone nos seios. Ela recebeu alta no dia seguinte, mas voltou para casa passando mal e faleceu horas depois.

O médico responsável pelos procedimentos possui registro ativo no Conselho Regional de Medicina de Goiás e enfrenta pelo menos nove processos judiciais por suspeitas de erros médicos. A defesa do cirurgião não se pronunciou. Após o agravamento dos sintomas de Cristina, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ela já estava sem vida quando a equipe chegou.

Cristina buscou essas cirurgias para corrigir imperfeições decorrentes de uma bariátrica realizada há dez anos. Ela será enterrada em Itaberaí, a cerca de 80 km de Goiânia. A polícia iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte, requisitando informações do hospital, Instituto Médico Legal e Polícia Técnico-Científica.

