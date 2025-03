Mutirão de renegociação de dívidas começa neste sábado (1º) e vai até o fim de março JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 23h43 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começou neste sábado (1º) e vai até o fim do mês o mutirão de renegociação de dívidas. Mais de 160 instituições financeiras de todo país participam da ação, e oferecem condições especiais para quem está endividado. O mutirão é promovido pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e Procons.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD