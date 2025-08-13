Logo R7.com
Navio alemão resgata imigrantes no Mediterrâneo

Grávida entra em trabalho de parto durante resgate

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um navio alemão resgatou 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo. Durante um dos resgates, uma mulher grávida de nove meses entrou em trabalho de parto e foi transportada de helicóptero para um hospital na Itália. Segundo dados das Nações Unidas, no ano passado, cerca de 3.500 pessoas morreram ao tentar chegar à Europa pelo mar.

