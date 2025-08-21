Navios de guerra dos EUA se aproximam da Venezuela para combater cartéis Operação militar envolve grande poderio bélico e busca interromper fluxo de drogas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três navios de guerra dos EUA estão se aproximando da Venezuela em operação contra cartéis de drogas.

A ação é uma resposta a uma ordem de Donald Trump para usar força militar contra organizações criminosas.

A Casa Branca acusa Maduro de liderar um cartel e oferece recompensa por informações sobre sua captura.

Maduro mobilizou paramilitares para reforçar a segurança e chamou a operação americana de plano de paz.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três navios de guerra dos Estados Unidos estão se aproximando da costa venezuelana em uma operação militar destinada a enfrentar cartéis de drogas na América Latina. Esta ação é uma resposta à ordem de Donald Trump emitida em agosto, instruindo o uso de força militar contra essas organizações.

As embarcações partiram da Virgínia e são da classe Destroyer, equipadas com avançados sistemas de radar capazes de lançar mísseis contra diversos alvos. Com um efetivo de mais de quatro mil militares, os navios têm um poder de fogo superior ao da marinha venezuelana.

A Casa Branca acusa Nicolás Maduro de liderar um cartel que abastece os Estados Unidos com drogas. Este ano, sete toneladas de cocaína ligadas ao presidente venezuelano foram apreendidas. O governo americano oferece uma recompensa significativa por informações que levem à captura de Maduro.

Em resposta, Nicolás Maduro mobilizou cerca de quatro milhões e meio de paramilitares para reforçar a segurança nacional, chamando a operação americana de plano de paz.

‌



Qual é o objetivo da aproximação dos navios de guerra dos Estados Unidos à Venezuela?

O objetivo da aproximação dos navios de guerra dos Estados Unidos à Venezuela é enfrentar cartéis de drogas na América Latina, em uma operação militar que busca interromper o fluxo de drogas.

O que motivou a ação militar dos EUA contra a Venezuela?

A ação militar dos EUA foi motivada por uma ordem de Donald Trump emitida em agosto, que instruiu o uso de força militar contra organizações relacionadas ao tráfico de drogas.

‌



Qual é a posição do governo dos EUA em relação ao presidente Nicolás Maduro?

O governo dos EUA acusa Nicolás Maduro de liderar um cartel que abastece o país com drogas e oferece uma recompensa significativa por informações que possam levar à sua captura.

Como o presidente Nicolás Maduro reagiu à ação dos Estados Unidos?

Nicolás Maduro mobilizou cerca de quatro milhões e meio de paramilitares para reforçar a segurança nacional e chamou a operação americana de plano de paz.

Veja também

‌



Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/08/2025 Câmara pode votar projeto com regras para evitar que crianças tenham imagens exploradas na internet Polícia do Rio de Janeiro prende suspeitos que roubaram dois turistas alemães na praia de Copacabana Estudo com mais de 100 mil adolescentes revela que 12% deles admitem praticar bullying na escola Médicos descobrem primeiro registro de câncer raro associado a implante de silicone no país Uma em cada três oficinas mecânicas sofre com ausência de profissionais, segundo pesquisa Importadores americanos de café buscam novos mercados por conta de tarifas de 50% Três navios de guerra dos EUA devem chegar à costa da Venezuela para combater o narcotráfico Setores da economia começam a aumentar vendas para novos parceiros depois de taxação dos EUA Embaixada dos EUA diz que avião que pousou em SP teve autorização do governo brasileiro Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (21) Novos ataques russos contra a Ucrânia deixam pelo menos três mortos e 34 feridos Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova obrigatoriedade do voto impresso nas eleições Oposição surpreende governo e define principais cargos de CPI mista do INSS Autoridades francesas investigam morte de influenciador que participava de desafios na internet Canil é investigado por anunciar filhotes de cachorros na internet e não entregar os animais Minuto JR: Trem bate contra carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro Bancos brasileiros que atuam nos EUA avaliam consequências de possíveis sanções americanas Suspeitos são presos de integrar quadrilha que aplica golpes em pessoas com processos na Justiça Terroristas do Hamas atacam acampamento do exército de Israel na Faixa de Gaza

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!