Navios de guerra dos EUA se aproximam da Venezuela para combater cartéis
Operação militar envolve grande poderio bélico e busca interromper fluxo de drogas
Três navios de guerra dos Estados Unidos estão se aproximando da costa venezuelana em uma operação militar destinada a enfrentar cartéis de drogas na América Latina. Esta ação é uma resposta à ordem de Donald Trump emitida em agosto, instruindo o uso de força militar contra essas organizações.
As embarcações partiram da Virgínia e são da classe Destroyer, equipadas com avançados sistemas de radar capazes de lançar mísseis contra diversos alvos. Com um efetivo de mais de quatro mil militares, os navios têm um poder de fogo superior ao da marinha venezuelana.
A Casa Branca acusa Nicolás Maduro de liderar um cartel que abastece os Estados Unidos com drogas. Este ano, sete toneladas de cocaína ligadas ao presidente venezuelano foram apreendidas. O governo americano oferece uma recompensa significativa por informações que levem à captura de Maduro.
Em resposta, Nicolás Maduro mobilizou cerca de quatro milhões e meio de paramilitares para reforçar a segurança nacional, chamando a operação americana de plano de paz.
Qual é o objetivo da aproximação dos navios de guerra dos Estados Unidos à Venezuela?
O objetivo da aproximação dos navios de guerra dos Estados Unidos à Venezuela é enfrentar cartéis de drogas na América Latina, em uma operação militar que busca interromper o fluxo de drogas.
O que motivou a ação militar dos EUA contra a Venezuela?
A ação militar dos EUA foi motivada por uma ordem de Donald Trump emitida em agosto, que instruiu o uso de força militar contra organizações relacionadas ao tráfico de drogas.
Qual é a posição do governo dos EUA em relação ao presidente Nicolás Maduro?
O governo dos EUA acusa Nicolás Maduro de liderar um cartel que abastece o país com drogas e oferece uma recompensa significativa por informações que possam levar à sua captura.
Como o presidente Nicolás Maduro reagiu à ação dos Estados Unidos?
Nicolás Maduro mobilizou cerca de quatro milhões e meio de paramilitares para reforçar a segurança nacional e chamou a operação americana de plano de paz.
