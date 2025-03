Negociadores de Ucrânia e Estados Unidos chegam a acordo para um cessar-fogo na guerra da Rússia JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 17h57 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h06 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após reunião com mediadores na Arábia Saudita, a Ucrânia aceitou um acordo de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. O secretário de estado americano, Marco Rubio, afirmou que agora a Rússia precisa aceitar a proposta. O texto prevê uma interrupção imediata dos ataques por 30 dias. Washington concordou em voltar a compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia. E ainda: Resort do traficante conhecido como Peixão é demolido durante operação policial no Rio de Janeiro.

