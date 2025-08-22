Netanyahu mantém ofensiva em Gaza apesar de proposta de cessar-fogo Israel prepara evacuação de civis enquanto negocia retorno de reféns JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Netanyahu afirma que ofensiva em Gaza continuará, mesmo com proposta de cessar-fogo do Hamas.

Israel planeja evacuação de civis da cidade de Gaza para o sul do território.

Ministério da Saúde de Gaza rejeita medidas de evacuação comunicadas por Israel.

Começam negociações para liberação de reféns, buscando condições favoráveis para Israel.

Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que as operações militares em Gaza continuarão mesmo que o Hamas aceite um cessar-fogo. Durante visita a uma base militar na fronteira com a Faixa de Gaza, Netanyahu aprovou um plano para assumir o controle da cidade de Gaza.

Israel notificou organizações internacionais e autoridades de saúde sobre a preparação para a evacuação de civis da cidade de Gaza para o sul do território. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, rejeitou essas medidas.

Netanyahu também destacou o início das negociações para a libertação dos reféns e o término do conflito sob condições favoráveis a Israel. A declaração do primeiro-ministro se opõe à proposta do Hamas, que sugeria a libertação de um número limitado de sequestrados durante um cessar-fogo temporário.

Perguntas e Respostas

Qual é a posição de Benjamin Netanyahu em relação ao cessar-fogo proposto pelo Hamas?

Benjamin Netanyahu afirmou que as operações militares em Gaza continuarão, mesmo que o Hamas aceite um cessar-fogo.

O que Israel está fazendo em relação à evacuação de civis em Gaza?

Israel informou organizações internacionais e autoridades de saúde sobre a preparação para evacuar civis da cidade de Gaza para o sul do território.

Como o Ministério da Saúde de Gaza reagiu à proposta de evacuação?

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, rejeitou as medidas de evacuação propostas por Israel.

Quais são as condições que Netanyahu espera para a liberação de reféns?

Netanyahu destacou o início das negociações para a libertação dos reféns e o término do conflito sob condições favoráveis a Israel.

Assista ao vídeo - Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino

