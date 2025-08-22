Netanyahu mantém ofensiva em Gaza apesar de proposta de cessar-fogo
Israel prepara evacuação de civis enquanto negocia retorno de reféns
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que as operações militares em Gaza continuarão mesmo que o Hamas aceite um cessar-fogo. Durante visita a uma base militar na fronteira com a Faixa de Gaza, Netanyahu aprovou um plano para assumir o controle da cidade de Gaza.
Israel notificou organizações internacionais e autoridades de saúde sobre a preparação para a evacuação de civis da cidade de Gaza para o sul do território. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, rejeitou essas medidas.
Netanyahu também destacou o início das negociações para a libertação dos reféns e o término do conflito sob condições favoráveis a Israel. A declaração do primeiro-ministro se opõe à proposta do Hamas, que sugeria a libertação de um número limitado de sequestrados durante um cessar-fogo temporário.
Assista ao vídeo - Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino
