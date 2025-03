Neymar completa 1 mês no Santos e mostra que faz a diferença no clube JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 21h37 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h19 ) twitter

Na Vila Belmiro, Neymar foi mais uma vez o destaque do Santos. O camisa 10 completou na última sexta (28) um mês em atividade no clube e provou que está bem fisicamente e feliz. Em jogo, o craque precisou de apenas nove minutos para desequilibrar. Foi o terceiro gol de bola parada dele neste Paulistão. Depois, Neymar participou da jogada do segundo gol, que confirmou o Santos na semifinal.

